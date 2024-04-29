İSKİ duyurdu: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.69 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 82.66 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.69 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.69'a yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.87 ile Terkos Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.57’yle Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 29 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.96

• Büyükçekmece Barajı yüzde 78.1

• Darlık Barajı yüzde 83.63

• Istrancalar Barajı yüzde 56.18

• Kazandere Barajı yüzde 77.84

• Elmalı Barajı yüzde 88.88

• Ömerli Barajı yüzde 91.82

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.14

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.57

• Terkos Barajı yüzde 91.87