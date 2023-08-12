İSKİ Genel Müdürü Başa'dan uyarı: Afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, "Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz" diyerek İstanbulluları su tasarrufu yapmaya çağırdı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, dün katıldığı Şile Atıksu, Yağmur Suyu ve Dere Islah Yatırımlarının temel atma töreninde, İstanbul'da yaşanan su sıkıntısına dikkat çekti.

Kentte kuraklığın afet boyutuna ulaştığını belirten Başa, İstanbulluları su tasarrufu yapmaya davet etti.

Başa, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Çok kurak bir dönem geçiyoruz. Yani bütün bu yatırımları yaparken hakikaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı, afet boyutunda bir kuraklık yaşıyoruz. Bu noktada günlük su tüketimlerimiz üç buçuk milyon metreküpe ulaştı. Bu vesileyle, tabi Anadolu Yakası'nda çok sıkıntımız yok çok şükür genel olarak Avrupa yakasında biraz baraj doluluk oranlarımız düşük. O noktada bütün hemşerilerimizi İSKİ'nin yapmış olduğu su tasarrufu kampanyasına katkı yapmayı bekliyorum. Sadece diyoruz bütün vatandaşların yüzde on oranında tüketimlerini kıssalar biz inşallah sorunsuz bir şekilde yağmurlu sezona atlamış olacağız."