İSKİ, İstanbul barajlarındaki doluluk oranını açıkladı

İSKİ, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarına ilişkin 30 Nisan verilerini paylaştı. Verilere göre, yağmurlu havanın etkili olduğu mega kentte barajların doluluk oranı yüzde 82.62 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.62 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da cumartesi gününden itibaren etkili olan sağanak yağmur, barajlara yaradı.

İSKİ'nin son verilerine göre barajlardaki doluluk oranı 30 Nisan günü yüzde 82.62 olarak ölçüldü. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.99 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 54.63 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 29 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.59

• Büyükçekmece Barajı yüzde 77.91

• Darlık Barajı yüzde 83.37

• Istrancalar Barajı yüzde 54.63

• Kazandere Barajı yüzde 77.67

• Elmalı Barajı yüzde 88.62

• Ömerli Barajı yüzde 91.99

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.14

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.67

• Terkos Barajı yüzde 91.68