İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında artış

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52.37 oldu.

Yaşam 04.01.2024 10:54 Giriş: 04.01.2024 10:54

Güncelleme: 04.01.2024 10:58 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: İHA

Yaz aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düşen barajların doluluk oranları, son günlerdeki yağışlarla artışa geçti. 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, tekrar yüzde 52'yi geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 52.37 oldu. İSKİ'nin verilerine göre 4 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 61.5 • Büyükçekmece Barajı yüzde 43.97 • Darlık Barajı yüzde 63.73 • Istrancalar Barajı yüzde 44.84 • Kazandere Barajı yüzde 41.77 • Elmalı Barajı yüzde 84.71 • Ömerli Barajı yüzde 69.82 • Pabuçdere Barajı yüzde 25.1 • Sazlıdere Barajı yüzde 35.57 • Terkos Barajı yüzde 43.82