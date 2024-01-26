İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında artış

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 64.07 oldu.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 64.07 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 26 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 71.54 • Büyükçekmece Barajı yüzde 55.16 • Darlık Barajı yüzde 80.06 • Istrancalar Barajı yüzde 70.73 • Kazandere Barajı yüzde 59.28 • Elmalı Barajı yüzde 91.21 • Ömerli Barajı yüzde 83.02 • Pabuçdere Barajı yüzde 31.86 • Sazlıdere Barajı yüzde 45.11 • Terkos Barajı yüzde 52.87