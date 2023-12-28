İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında büyük artış

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranlarında yağışların ardından yaşanan artış devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.95 oldu.

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Fotoğraf: AA

Yaz aylarında yağış miktarlarının beklenenin altında kaldığı İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da etkisiyle kritik seviyelere düşen barajların doluluk oranları, son günlerdeki yağışlarla artışa geçti. 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, tekrar yüzde 50'yi geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 51.95 oldu. İSKİ'nin verilerine göre 28 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 62.4 • Büyükçekmece Barajı yüzde 43.26 • Darlık Barajı yüzde 63.04 • Istrancalar Barajı yüzde 44.87 • Kazandere Barajı yüzde 47.96 • Elmalı Barajı yüzde 85.0 • Ömerli Barajı yüzde 69.82 • Pabuçdere Barajı yüzde 26.84 • Sazlıdere Barajı yüzde 33.66 • Terkos Barajı yüzde 42.24