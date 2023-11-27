İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da birbiri ardına etkili olan yağışlı hava sistemlerinin ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı 14 gün içinde yüzde 17,08’den yüzde 25,44’e çıktı. Kuraklık nedeniyle büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı’nda ise yüzde 10’lara kadar düşen doluluk oranı yüzde 29,98’e yükseldi.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 24,86'dan yüzde 25.44'e yükseldi. 14 gün önce ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 27 Kasım itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 29.98



• Büyükçekmece Barajı yüzde 9.61



• Darlık Barajı yüzde 39.37



• Istrancalar Barajı yüzde 40.79



• Kazandere Barajı yüzde 8.8



• Elmalı Barajı yüzde 46.67



• Ömerli Barajı yüzde 47.37



• Pabuçdere Barajı yüzde 6.64



• Sazlıdere Barajı yüzde 9.37



• Terkos Barajı yüzde 13.46