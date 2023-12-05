İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da etkili olan yağışlı hava sistemlerinin ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. İSKİ verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 34.47 oldu.

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Fotoğraf: İHA

İstanbul'da etkisini sürdüren yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, mega kentte etkili olan yağışların ardından barajların ortalama doluluk oranı yüzde 34.47'ye yükseldi. İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.08'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 5 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 43.42 • Büyükçekmece Barajı yüzde 21.48 • Darlık Barajı yüzde 48.85 • Istrancalar Barajı yüzde 30.85 • Kazandere Barajı yüzde 14.23 • Elmalı Barajı yüzde 80.04 • Ömerli Barajı yüzde 58.15 • Pabuçdere Barajı yüzde 10.12 • Sazlıdere Barajı yüzde 16.76 • Terkos Barajı yüzde 18.71