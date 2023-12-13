İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

Geçen haftayı çoğunlukla yağışlı geçiren İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40.02 oldu.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da geçen hafta etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 40.02'ye yükseldi. İklim krizi ve kuraklık nedeniyle kentin barajlarındaki doluluk oranı yüzde 17.08'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 13 Aralık itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 51.31 • Büyükçekmece Barajı yüzde 25.56 • Darlık Barajı yüzde 57.71 • Istrancalar Barajı yüzde 36.41 • Kazandere Barajı yüzde 12.45 • Elmalı Barajı yüzde 86.71 • Ömerli Barajı yüzde 65.11 • Pabuçdere Barajı yüzde 10.76 • Sazlıdere Barajı yüzde 22.2 • Terkos Barajı yüzde 24.37