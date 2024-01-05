İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

Kurak bir dönemin ardından son yağışlarla İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları yükselişe geçti. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52.44 oldu.

Güncel 05.01.2024 09:36 Giriş: 05.01.2024 09:36

Güncelleme: 05.01.2024 09:40 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajların kuruma noktasına gelmişti. Son etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi.



11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşen doluluk oranı, tekrar yüzde 52'yi geçti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 52.44 oldu. Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla Kazandere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 41,77, Papuçdere Barajı’nın ise yüzde 25,01’e yükseldi.



Geçtiğimiz sene Mart ayında Kazandere Barajı’nda su seviyesi yüzde 2,93’e, Papuçdere Barajı ise yüzde 7,17’ye kadar gerilemişti.



İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı yüzde 69.82 Papuçdere Barajı yüzde 25.01 Sazlıdere barajı yüzde 35.57 Büyükçekmece Barajı yüzde 43.97 Alibeyköy Barajı yüzde 61.5 Terkos Barajı yüzde 43.82 Kazandere Barajı yüzde 41.77 Elmalı Barajı yüzde 84.71 Darlık Barajı yüzde 63.73 Istrancalar Barajı yüzde 44.84