İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İSKİ, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı. İSKİ'nin 21 Ocak Pazar günü açıkladığı verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 61.05 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajların kuruma noktasına gelmişti.

Son etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61.05 oldu.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 80.14

Papuçdere Barajı yüzde 28.79

Sazlıdere barajı yüzde 43.04

Büyükçekmece Barajı yüzde 52.05

Alibeyköy Barajı yüzde 70.3

Terkos Barajı yüzde 50.57

Kazandere Barajı yüzde 50.68

Elmalı Barajı yüzde 87.88

Darlık Barajı yüzde 75.92

Istrancalar Barajı yüzde 44.84