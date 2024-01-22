İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 62.59'a yükseldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 62.59 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 90.38 ile Elmalı Barajı olurken, en düşük su miktarı 30.05 ile Pabuçdere Barajı oldu.

Ayrıca yağışlar öncesi doluluk oranı 47.58 olan Istarancalar Barajındaki su seviyesi 67.6’ya yükseldi.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı yüzde 81.77

Papuçdere Barajı yüzde 30.05

Sazlıdere barajı yüzde 43.59

Büyükçekmece Barajı yüzde 53.74

Alibeyköy Barajı yüzde 71.64

Terkos Barajı yüzde 51.55

Kazandere Barajı yüzde 55.53

Elmalı Barajı yüzde 90.38

Darlık Barajı yüzde 78.37

Istrancalar Barajı yüzde 67.6