İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranındaki artış da sürüyor. İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 63.79'a yükseldi.

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 63.79 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle: Ömerli Barajı yüzde 82.79 Papuçdere Barajı yüzde 31.07 Sazlıdere barajı yüzde 44.87 Büyükçekmece Barajı yüzde 54.81 Alibeyköy Barajı yüzde 71.64 Terkos Barajı yüzde 52.71 Kazandere Barajı yüzde 58.62 Elmalı Barajı yüzde 91.54 Darlık Barajı yüzde 80.12 Istrancalar Barajı yüzde 72.05