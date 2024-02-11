İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarında son durum

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 72.88 oldu.

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Fotoğraf: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72.88 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 11 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 74.64 • Büyükçekmece Barajı yüzde 70.33 • Darlık Barajı yüzde 87.41 • Istrancalar Barajı yüzde 51.57 • Kazandere Barajı yüzde 57.32 • Elmalı Barajı yüzde 92.21 • Ömerli Barajı yüzde 87.37 • Pabuçdere Barajı yüzde 48.9 • Sazlıdere Barajı yüzde 52.07 • Terkos Barajı yüzde 65.58