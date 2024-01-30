İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselişe geçti. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 67.38 oldu.

Güncel 30.01.2024 09:36 Giriş: 30.01.2024 09:36

Güncelleme: 30.01.2024 09:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 67.38 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 30 Ocak itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 74.15 • Büyükçekmece Barajı yüzde 61.15 • Darlık Barajı yüzde 83.79 • Istrancalar Barajı yüzde 64.55 • Kazandere Barajı yüzde 59.77 • Elmalı Barajı yüzde 87.21 • Ömerli Barajı yüzde 85.38 • Pabuçdere Barajı yüzde 35.17 • Sazlıdere Barajı yüzde 47.86 • Terkos Barajı yüzde 56.7