İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 72.92 oldu.

Yaşam 08.02.2024 13:32 Giriş: 08.02.2024 13:32

Güncelleme: 08.02.2024 13:42 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 72.92 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 8 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 75.91 • Büyükçekmece Barajı yüzde 70.15 • Darlık Barajı yüzde 88 • Istrancalar Barajı yüzde 60.49 • Kazandere Barajı yüzde 61.01 • Elmalı Barajı yüzde 92.04 • Ömerli Barajı yüzde 88.01 • Pabuçdere Barajı yüzde 46.57 • Sazlıdere Barajı yüzde 51.6 • Terkos Barajı yüzde 64.72