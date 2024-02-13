İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 73.02 oldu.

Yaşam 13.02.2024 09:54 Giriş: 13.02.2024 09:54

Güncelleme: 13.02.2024 10:00 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 73.02 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 13 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 74.15 • Büyükçekmece Barajı yüzde 70.51 • Darlık Barajı yüzde 87.41 • Istrancalar Barajı yüzde 48.82 • Kazandere Barajı yüzde 56.38 • Elmalı Barajı yüzde 88.21 • Ömerli Barajı yüzde 87.45 • Pabuçdere Barajı yüzde 49.61 • Sazlıdere Barajı yüzde 52.76 • Terkos Barajı yüzde 65.93