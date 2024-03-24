İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.11 oldu. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 80.03 olarak ölçülmüştü.

Güncel 24.03.2024 10:16 Giriş: 24.03.2024 10:16

Güncelleme: 24.03.2024 10:29 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA