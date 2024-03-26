İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında artış

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 80'nin üzerine çıktı. İSKİ'nin verilerine göre megakentte barajların ortalama doluluk oranı 81.07 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentte aralıklarla etkisini gösteren yağış barajlardaki su doluluk oranını da artırdı. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.07 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 26 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 70.68

• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.41

• Darlık Barajı yüzde 87.73

• Istrancalar Barajı yüzde 64.7

• Kazandere Barajı yüzde 76.48

• Elmalı Barajı yüzde 91.29

• Ömerli Barajı yüzde 90.35

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.06

• Sazlıdere Barajı yüzde 59.85

• Terkos Barajı yüzde 83.58