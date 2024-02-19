İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 75.97 oldu.

Güncel 19.02.2024 12:25 Giriş: 19.02.2024 12:25

Güncelleme: 19.02.2024 12:28 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA

İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesi yükselmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 75.97 oldu. Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü. İSKİ'nin verilerine göre 19 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle: • Alibey Barajı yüzde 75.91 • Büyükçekmece Barajı yüzde 72.71 • Darlık Barajı yüzde 90.07 • Istrancalar Barajı yüzde 79.41 • Kazandere Barajı yüzde 60.92 • Elmalı Barajı yüzde 89.12 • Ömerli Barajı yüzde 88.68 • Pabuçdere Barajı yüzde 55.23 • Sazlıdere Barajı yüzde 54.99 • Terkos Barajı yüzde 70.86