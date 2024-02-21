İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselmeye devam ediyor. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76.25 oldu.

Güncel 21.02.2024 09:39 Giriş: 21.02.2024 09:39

Güncelleme: 21.02.2024 09:44 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA