İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.76 oldu. Dün ise megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 76.75 olarak ölçülmüştü.

Güncel 12.03.2024 10:13 Giriş: 12.03.2024 10:13

Güncelleme: 12.03.2024 10:18 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA