İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 77.7 oldu. Dün ise megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 77.6 olarak ölçülmüştü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 77.7 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
Dün ise (13 Mart) megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 77.6 olarak ölçülmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 14 Mart itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 70.11
• Büyükçekmece Barajı yüzde 74.55
• Darlık Barajı yüzde 86.3
• Istrancalar Barajı yüzde 77.28
• Kazandere Barajı yüzde 66.96
• Elmalı Barajı yüzde 88.96
• Ömerli Barajı yüzde 87.69
• Pabuçdere Barajı yüzde 62.16
• Sazlıdere Barajı yüzde 58.15
• Terkos Barajı yüzde 78.78