İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 77.7 oldu. Dün ise megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 77.6 olarak ölçülmüştü.

Güncel 14.03.2024 12:26 Giriş: 14.03.2024 12:26

Güncelleme: 14.03.2024 12:32 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+