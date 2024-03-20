İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 79.34 oldu. Megakentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 79.25 olarak ölçülmüştü.

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