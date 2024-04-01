İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.85 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.9 olarak ölçülmüştü.

Güncel 01.04.2024 09:42 Giriş: 01.04.2024 09:42

Güncelleme: 01.04.2024 09:46 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA