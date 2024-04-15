İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 81.29 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.4 olarak ölçülmüştü.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.29 oldu.
Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.
Dün ise (14 Nisan) mega kentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 81.4 olarak ölçülmüştü.
İSKİ'nin verilerine göre 15 Nisan itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
• Alibey Barajı yüzde 66.63
• Büyükçekmece Barajı yüzde 76.03
• Darlık Barajı yüzde 86.35
• Istrancalar Barajı yüzde 42.89
• Kazandere Barajı yüzde 74.52
• Elmalı Barajı yüzde 88.46
• Ömerli Barajı yüzde 92.15
• Pabuçdere Barajı yüzde 73.51
• Sazlıdere Barajı yüzde 60.27
• Terkos Barajı yüzde 86.19