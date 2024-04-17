İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 80.91 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.07 olarak ölçülmüştü.

Güncel 17.04.2024 09:34 Giriş: 17.04.2024 09:34

Güncelleme: 17.04.2024 09:38 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Fotoğraf: AA