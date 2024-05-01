İSKİ paylaştı: İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 82.81 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 81.62 olarak ölçülmüştü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 82.81 oldu.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Kurak bir kış geçiren mega kent İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak, barajlara yaradı.

Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82.81'e yükseldi. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 92.15 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 61.57’yle Sazlıdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 1 Mayıs itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 64.13

• Büyükçekmece Barajı yüzde 77.72

• Darlık Barajı yüzde 83.05

• Istrancalar Barajı yüzde 73.83

• Kazandere Barajı yüzde 78.34

• Elmalı Barajı yüzde 88.29

• Ömerli Barajı yüzde 92.15

• Pabuçdere Barajı yüzde 76.78

• Sazlıdere Barajı yüzde 61.57

• Terkos Barajı yüzde 91.87