İŞKUR verileri: Kayıtlı işsiz sayısı temmuzda arttı

Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı haziran ayına göre yüzde 3 artış göstererek 2 milyon 680 bin 951 kişi oldu. Kayıtlı kadın işsiz 42 bin kişi artış gösterirken kayıtlı erkek işsiz sayısı da 36 bin kişi arttı. Kayıtlı işsiz sayısı yıllık bazda ise azaldı.

İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) 2023 yılı Temmuz ayı istatistik bültenini yayımladı.

Verilere göre, temmuz ayında kayıtlı işsiz sayısı haziran ayına göre yüzde 3 artış gösterdi ve kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 680 bin 951 kişi olarak kaydedildi.

Temmuz ayında 79 bin 99 olarak izlenen kayıtlı işsizlerin yüzde 49,5’i erkek, yüzde 50,5’i kadın, yüzde 24’ü ise 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Haziran ayında 1 milyon 310 bin 505 olan kayıtlı kadın işsiz sayısı temmuzda 1 milyon 353 bin 152'ye çıkarak 42 bin 647 kişilik artış kaydetti.

Kayıtlı erkek işsiz sayısı da 36 bin 452 kişi artarak 1 milyon 291 bin 347'den 1 milyon 327 bin 799'a çıktı.