'İslami kart' çıktı: Haram mı helal mi karar verecek

HABER MERKEZİ

"Helal olduğu sürece yapılan her harcama ibadettir" tanıtımıyla piyasa çıkan ‘İslami kart Tayyab’ hizmete başladı. Kart, yatırımların haram mı helal mi olduğuna da karar verecek. Mobil uygulama aracılığıyla çalışan ilk İslami kart Tayyab Türkiye'de hizmet vermeye başladı.

Karta ait internet sitesinde kartla ilgili "İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Ön ödemeli ve hem fiziksel hem de dijital seçenekler sunan Tayyab kartın internet sitesinde "Tayyab kartlar, hangi dinden olursa olsun herkesin rahatlıkla kullanabileceği, ödemelerinizi kolayca yapmanızı sağlayacak modern ve etik çözümler sunan bir kart hizmetidir" ifadeleri yer aldı.

Sitede ayrıca "Tayyab, benzersiz mobil uygulamasıyla günlük İslami ihtiyaçlarınızın birçoğunu karşılamanıza yardımcı oluyor; lisanslı elektronik para kuruluşu Sipay ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde çıkarttığımız Master Card sertifikalı ön ödemeli Tayyab kartları ile günlük finansal işlemlerinizi İslami normlara uygun, kolay ve rahat bir şekilde yapmanızı sağlıyoruz" denildi.

ÇOCUKLAR İÇIN DE KART

Sitede yer alan vaatlerden biri de, kart siparişi veren kullanıcıların menkul kıymet yatırımlarının helal mi haram mı olduğunu öğrenebileceği.

Sitede yapılan açıklamada, "Menkul kıymetlerin helal olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız, Tayyab'ın hisse senedi tarayıcısını kullanın. Online tarama hizmeti ile hangi menkul kıymetlerin helal, hangilerinin helal olmadığını birkaç adımda öğrenebileceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

Sitede türbanlı kız çocuğu görselleri de kullanılarak "Çocuklarınız için kart" bölümü de yer aldı.