İşlediği cinayeti zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti

Antalya'da 9 Temmuz 2003'te Selami Canpolat'ı silahlı saldırı ile öldüren Mehmet A, suçunu 20 yıl sonra itiraf etti. Mehmet A, Canpolat'ı Kazım Ç'nin azmettirmesiyle öldürdüğünü söyledi. Mehmet A'nın yargılanmasına 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Antalya'da 20 yıl önce Selami Canpolat'ı öldüren Mehmet A. suçunu, zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 9 Temmuz 2003'te Selami Canpolat, yediemin deposunda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin tüm çalışmalarına rağmen zanlı yakalanamazken, 20 yıllık zaman aşımına 15 gün kala cinayet zanlısı polise teslim oldu.

Mehmet A'nın suçunu itiraf etmesi ise karıştığı bir kavga nedeniyle hastaneye gitmesi sonrasında gerçekleşti.

Mehmet A, hastanedeki polislere Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polislerle görüşmek istediğini belirtti.

Hastaneye gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerince polis merkezine götürülen Mehmet A. 2003 yılında işlediği cinayeti itiraf etti.

Mehmet A ayrıca vicdan azabı duyduğunu söyledi. Mehmet A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Zaman aşımına 15 gün kala suçunu itiraf eden Mehmet A için yargılanma süreci başladı.

UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRMEK İSTEDİ

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Mehmet A. ile sanık avukatı katıldı.

Duruşmada söz verilen Mehmet A. mahkemeyi uğraştırdığı için özür dilediğini ifade ederek, "Bir yalan uydurdum ancak altında kaldım. Tahliyemi talep ediyorum. Ayrıca uyuşturucu tedavisi görmek istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.