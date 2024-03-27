İşleri sahte belgelere kaldı

Kaybetme korkusuyla tutuşan iktidar çareyi kara propaganda ve seçim sahtekarlıklarında arıyor. CHP ve DEM’in anlaştığı iddiası tekrarlanırken sahte broşür ve afişlerden medet umuluyor.

Politika Servisi

Kaybetme korkusunu derinden hisseden iktidar seçim sahtekârlıklarına hız verdi. 14 Mayıs öncesi montaj videolar, muhalefete yönelik teröre destek verme yaftaları, sahte bildirilere imza atan iktidar bu seçimde de benzer taktikleri izlemekten geri durmadı.

CHP ile DEM Parti’nin anlaştığı iddiası, PKK’nin muhalefeti desteklediği yalanı, para sayma görüntüleri üzerinden kopartılan fırtına birer kara propaganda malzemesi haline getirildi.

Son olarak CHP ve DEM Parti arasında İstanbul için yerel seçimler dolayısıyla protokol yapıldığı iddia edilerek sosyal medyada sahte bir belge dolaşıma sokuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz ile DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş belgenin sahte olduğunu açıkladı. “Belgenin” altındaki imzanın taklit bile edilemediğini söyleyen Meral Danış Beştaş, ‘‘Bu sahtekârlığı yapanların ortaya çıkarılması lazım’’ dedi.

Son birkaç haftada iktidar ve yandaşların kara propagandaları şöyle:

• Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP adayı Yücel Yılmaz iş insanları ve esnafa kendisine destek sözü vermeleri için süre tanıyarak, aksi takdirde hesaplaşacağını söyledi. Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ve aileleriyle Balkonuk Düğün Salonu’ndaki iftar programında bir araya geldi. Yılmaz’ın burada Balıkesir’deki iş insanları ve esnafı hedef alarak yaptığı tehdit içerikli konuşma dikkat çekti.

• Ankara’da DEM Parti’nin seçimde Mansur Yavaş’a destek vereceğine dair sahte afişlerin hazırlandığı belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan Yavaş’ın ofisi, sahte afişleri görenlerin polise başvurmaları ve afişleri karakollara teslim etmeleri istendi. Hazırlanan sahte afişte DEM Parti’nin ABB Eş Başkan adayı Öztürk Türkdoğan’ın fotoğrafına yer alırken DEM Parti’nin seçimde Mansur Yavaş’a destek vereceği yazıldı. Öte yandan ‘eşbaşkan’ yerine ‘eş Ankara’ yazıldığı görüldü.

DEM Parti’nin Yavaş’a destek vereceğine dair sahte afişler hazırlandı. (Fotoğraf: MA)

• Samsun’da CHP’nin Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel ile ilgili ‘‘Yazıklar Olsun’’ başlıklı bildiriler dağıttığı tespit edilen şahıslar gözaltına alındı.

• CHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek’in yüzlerce tanıtım raketlerine şehrin birçok noktasında saldırı gerçekleşirken Zeyrek hakkında kara propaganda içeren afişler dağıltı.

• Sancaktepe’de bir grup genç, CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sahte bilgiler içeren gazete ve bildiri dağıtırken yakalandı. CHP adına hazırlanmış sahte bildirilerde ‘‘LGBTİ ile iş birliği içinde olduğunu’’ iddia eden yazı ve görsellere yer verildi.

• MHP’ye yakın Orhun Haber adlı site, Mersin’de CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Kurban Bayramı afişlerinde “Paylaşmanın, kavuşmanın, kaynaşmanın bayramı” yazılarının baş harflerinden PKK’ye mesaj verildiğini iddia etti.

• PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu’nun İstanbul seçimleri hakkında konuşmalarını yandaş Yeni Şafak, Takvim, Aydınlık, Sabah gazeteleri ile yandaş TV kanalları eş zamanlı olarak yayımlandı. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın adaylıktan çekilmesini Kandil’in istediği iddia edilen haberlerde “ittifaka devam edin mesajı” verildiği öne sürüldü.

• Çağlayan adliyesinde gerçekleşen saldırıyı da CHP ve muhalif medyaya yıkmaya çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP’dir" ifadelerini kullanarak CHP’yi hedef gösterdi.

• İktidarın cenahının hedefinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de kendi adaylarıyla yarışma kararı alan Yeniden Refah Partisi de (YRP) yer aldı. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ocak Partisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda Fatih Erbakan’ın ‘Adnan Oktar’ suç örgütü ve ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğunu öne sürdü. Yandaş Yeni Şafak gazetesi de manşetinden YRP’nin FETÖ ile ilişkili olduğunu savundu.