İşletmeci, kasesini 500 TL’ye sattığı çorbayı savundu: Elbette diğer lokantalar gibi olmayacak

Uludağ'daki bir otelin restoranında 500 TL'ye satılan çorbanın fiyatı, sosyal medyada gündem oldu. İçerisinde kurutulmuş dağ mantarı ve ceviz olan çorbanın fiyatının maliyetlere göre uygun olduğunu savunan işletme müdürü Süleyman Güngör, "Fiyatları elbette diğer lokantalar gibi olmayacaktır" dedi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden, kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ, bu kez bir otelin restoranında 500 TL'ye satılan çorba ve menü fiyatlarıyla gündem oldu. Izgara et fiyatının 3 bin 500 TL'ye kadar çıktığı menüde, pizzanın fiyatı 1250 TL'yi buluyor. Sosyal medyada gündem olan çorba ise kurutulmuş dağ mantarları ve cevizle hazırlanıyor. Şefse çorbanın tarifini vermedi.

'ÇORBAMIZ PAHALI BİR MANTARDAN YAPILIYOR'



Çorbanın diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine pişirildiğini ve kişiye özel olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, çorbada kilosu 6 bin TL'ye kadar çıkan dağ mantarı bulunduğuna dikkat çekip, "Çorbamızın meşhur olmasını isterdik. Ancak ne yazık ki fiyatı meşhur oldu. İçerisinde organik dağ mantarları bulunan ve diğer işletmelerde olmayan bir çorba bu. Kurutulmuş dağ mantarının kilosu, şu an zaten 4 bin TL ile 6 bin TL arasında değişiyor. Çorbamız pahalı bir mantardan yapılıyor. Bunun için 500 TL, bu çorba için uygun bir fiyat. Haberlerde kasenin içinde domates çorbası gibi bir çorba kullanmışlar. Biz de size çorbanın aslında nasıl bir çorba olduğunu göstermiş olduk. Bu da bizim açımızdan iyi oldu. Şeflerimizin özenle hazırladığı özel bir çorba bu" dedi.



'FİYATLARI ELBETTE DİĞER LOKANTALAR GİBİ OLMAYACAKTIR'



​Menü fiyatlarının üretim maliyetine göre uygun olduğunu öne süren Güngör, "Kent merkezinde herhangi bir restorana gittiğinizde, ızgara çeşitleri zaten 1000 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Biz de bunun biraz üzerindeyiz. Çünkü ürünün Uludağ'a getirilmesi, maliyeti de göz önüne alındığında ortaya böyle bir fiyat çıkıyor. Fiyatlarımız, maliyetlere göre çok da pahalı değil. Bu menülerdeki ürünler, müşterilere bire bir hazırlanıyor. Fiyatları elbette diğer lokantalar gibi olmayacaktır. Bunlar özel soslarla ve etlerle yapılan yemekler, potansiyele göre fiyatlar da gayet normal" diye konuştu.