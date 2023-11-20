İşletmelerin arasındaki okul arsası satışa çıkarıldı

Haber Merkezi

Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Pamukkale Mahallesi’nde turizm işletmelerinin ortasında yer alan okul arsasını satışa çıkardı. Evrensel’de yer alan habere göre, Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, hazineye ait arsa ve tarla statülerindeki 11 araziyi satışa çıkardı.

Gökpınar Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale usulüyle satılacak arsalar arasında okul arsası da yer aldı. Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesi, Pamukkale Mahallesi ve Akdere Mahallesi’nden 9, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde 2 arsa satılacağı belirlendi. Pamukkale Mahallesi’nde satışa çıkarılan okul arsasının yüz ölçümü 1413 metrekare, tahmini bedeli ise 8 milyon 515 bin lira olarak açıklandı. Okul arsasının turizm işletmelerinin tam ortasında yer aldığı da ortaya çıktı. Üzerinde şahsa ait zeytin ağaçlarının olduğu Honaz Kocabaş 436 adadaki iki arsanın toplam yüz ölçümü ise 2 bin 976 metrekare olarak belirlendi. Açık teklif usulü yapılacak ihalenin tarihi 30 Kasım olarak açıklandı.