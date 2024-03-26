'İsmail Dümbüllü Ödülü' Nevra Serezli'ye verilecek

Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) İsmail Dümbüllü Ödülü'nün bu seneki sahibi Nevra Serezli oldu. 41'incisi düzenlenen ödül töreni Dünya Tiyatro Günü'nde gerçekleştirilecek.

41'incisi düzenlenen Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) İsmail Dümbüllü Ödülü bu seneki sahibine kavuşuyor. MSM öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül bu yıl sanatçı Nevra Serezli’ye verilecek.

Ödül töreni 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde (yarın) saat 13:00’te MSM’de gerçekleştirilecek.

SANAT KAMUOYUNUN ÖNEMLİ ÖDÜLLERİNDEN BİRİ

1991 yılından beri dünyanın ilk ve tek ücretsiz sanat okulu olarak faaliyet gösteren Müjdat Gezen Sanat Merkezi, Geleneksel Türk Tiyatrosu, orta oyunu ve tuluat sanatının efsanevi ustalarından İsmail Dümbüllü anısına ödül törenleri düzenliyor. Etkinlik, Türkiye sanat kamuoyunun önemli ödülleri arasında yer alıyor.

NEVRA SEREZLİ ÖDÜLÜ MSM’DE ALACAK

MSM öğrencileri 2024 yılı ödülüne bu sezon sahnelediği Veda oyunu ile sanatçı Nevra Serezli’yi değer gördü. Törene, ödül sahibi Nevra Serezli ve MSM’nin kurucusu Müjdat Gezen’in yanı sıra sanatçılar, okulun öğretmen ve öğrencileri de katılacak.

ÖDÜLÜ KAZANAN SANATÇILAR

MSM Konservatuvarı Tiyatro Bölümü öğrencilerinin oyları ile belirlenen MSM İsmail Dümbüllü Ödülü’nü bugüne kadar kazanan sanatçılar şöyle:

Münir Özkul, Gazanfer Özcan, Altan Erbulak, Nejat Uygur, Münir Caner, Suna Pekuysal, Ayten Sert, Savaş Dinçel, Ali Sürmeli, Bülent Kayabaş, Altan Erkekli, Eerhan Şensoy, Levent Kırca, Feridun Karakaya, Demet Akbağ, Metin Serezli, Genco Erkal, Rasim Öztekin, Necdet Mahfi Ayral, Yılmaz Erdoğan, Zihni Göktay, Hümeyra, Erol Günaydın, Necla Uygur, Vahide Gördüm, Bülent Emin Yarar, Cem Yılmaz, Fırat Tanış, Serkan Keskin, Zafer Algöz, Naşit Özcan, Erkan Can, Ali Poyrazoğlu, Melek Baykal, Ayşen Gruda, Metin Akpınar, Meral Çetinkaya.