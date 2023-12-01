İsmail Kartal'dan '6-1' açıklaması: Özür dileriz

Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'a 6-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, taraftarlardan özür diledi, basın toplantısında soru almadı.

Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a deplasmanda 6-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktör İsmail Kartal, taraftarlardan ve camiadan özür diledi.

Right to Dream Park'ta oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Fenerbahçe camiasına ve takımına yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

SORU ALMADI

Maçla ilgili konuşacak çok fazla şey olmadığını vurgulayan Kartal şunları söyledi:



"Çok üzgünüz, bütün taraftarlardan özür diliyoruz. Ama taraftarlarımız şunu unutmasın, evimizdeki Spartak Trnava maçında Fenerbahçe kendisine yakışanı yapacak ve gruptan çıkacak. Çok fazla söylenecek bir şey yok. Mağlup olduk. Bize yakışmadı, bütün taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileriz."

İsmail Kartal, açıklamasının ardından soru almayacağını belirterek toplantıdan ayrıldı.