İsmail Küçükkaya ‘Bakan eşinden Bylock çıktı’ davasından beraat etti

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi hakkındaki iddialarına ilişkin yargılandıkları davada istinaf aşamasında beraat ettiler.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 2017’de FOX TV’de çalışırken sunduğu ‘Çalar Saat’ programında, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya'nın Fetullahçı yapının şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını iddia etmişti.

O iddia üzerine Küçükkaya canlı yayında, “Ankara'da hala görev yapmakta olan bir bakanın eşinde Bylock çıktı. O bakanın öğrenir öğrenmez, eşinden ayrıldığı ortaya çıktı” dedi.

CEZA İSTİNAFA TAŞINMIŞ

İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkındaki "ByLock" iddiaları üzerine yargılandıkları davada, 2018 yılında 1 yıl 4 ay yirmişer gün hapis cezası aldı. Bu karar için Avukat Fidel Okan, istinafa gitti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukat Fidel Okan'ın beraatına hükmetti.