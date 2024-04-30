İsmail Saymaz, 1 Mayıs çifte standardını yazdı: TÜGVA’ya başka, emekçilere başka uygulama!

Gazeteci İsmail Saymaz, 1 Mayıs için alınan 'kısıtlamalara' ilişkin yaptığı paylaşımda TÜGVA'nın Galata Köprüsü'ndeki eylemi hatırlatarak "Talep eden işçiler ve sendikalar olunca daha önce üç yıl üst üste kutlama yapılan Taksim Meydanı, 1 Mayıs’a kapatılıyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz, İstanbul Valiliği'nin Avrupa Yakası'nı 'abluka altına' alan kısıtlama kararlarına ilişkin tepki gösterdi. Saymaz, 1 Mayıs'ta 'emekçilere' uygulanan kısıtlamaların çifte standardını yazdı.

Gazeteci Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜGVA'nın 1 Ocak 2024'te Galata Köprüsü'nde düzenlediği Filistin eylemini hatırlatarak "Talep eden işçiler ve sendikalar olunca daha önce üç yıl üst üste kutlama yapılan Taksim Meydanı, 1 Mayıs’a kapatılıyor" dedi.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Talep eden TÜGVA ve Bilal Erdoğan olunca, toplanma alanları arasında yer almayan Galata Köprüsü’nde bile miting izni veriliyor. Fakat talep eden işçiler ve sendikalar olunca daha önce üç yıl üst üste kutlama yapılan Taksim Meydanı, 1 Mayıs’a kapatılıyor.

İstanbul Valiliği, miting alanı olmayan Galata Köprüsü’nü TÜGVA’ya tahsis ederken, şu iki gerekçeyi gösterdi:

- Tatil olduğu için trafik düşük

- Toplumun hassasiyeti

İki gerekçe, 1 Mayıs için fazlasıyla geçerli. Hem tatil… Hem bayram günü. Böyle çifte standart olur mu?"

Talep eden TÜGVA ve Bilal Erdoğan olunca, toplanma alanları arasında yer almayan Galata Köprüsü’nde bile miting izni veriliyor.

Fakat talep eden işçiler ve sendikalar olunca daha önce üç yıl üst üste kutlama yapılan Taksim Meydanı, 1 Mayıs’a kapatılıyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 30, 2024