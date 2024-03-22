İsmail Saymaz: AKP’nin adayı devletin yardımına çöktü

Gazeteci İsmail Saymaz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde AKP'li aday Fatih Sütçü'nün Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nın maddi yardımlarını kendi adına dağıttığı iddiasını yazdı. Saymaz, CHP'nin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Amasya’nın Merzifon ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahiplerine verilen maddi yardımın AKP tarafından dağıtılıyormuş gibi “siyasi propaganda haline getirildiği” iddiasını köşesine taşıdı.

CHP’lilerin şikâyet dilekçesinin ayrıntılarını aktaran Saymaz, “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın elindeki isim ve telefon listesi de dahil olmak üzere kişisel verilerin AK Parti ile paylaşıldığı belirtiliyor” dedi.

Saymaz'ın "AK Parti’nin adayı devletin yardımına çöktü" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Amasya’nın Merzifon ilçesinde birkaç gün önce vatandaşlar “0531” ile başlayan bir cep telefonundan aranıyor. Telefonun ucundaki kadın “Adalet ve Kalkınma Partisi Merzifon İlçe Başkanlığı’ndan arıyoruz. Belediye başkan adayımız Fatih Sütçü tarafından hesabınıza para yatırılacaktır” diyor.

CHP’nin Merzifon Belediye Meclis Üyesi Fatih İşcan, dün bu numarayı arayarak, “2500 TL veriyormuşsunuz. Siz kimsiniz? Kim adına arıyorsunuz?” diye sordu. Adının Gül Sefa olduğunu belirten kadın “Evet, biz aradık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Cumhurbaşkanımız ve Fatih Sütçü tarafından veriliyor” dedi.

İşcan, “Siz memur musunuz?” diye sordu. Kadın “Hayır. AK Parti ilçe yönetiminden aradık” dedi. İşcan, “Neden Fatih Sütçü’nün adını kullanıyorsunuz” diye tepki gösterdi. Sefa, “Ben size yöneticimizin telefon numarasını vereyim, onunla konuşun” diye yanıt verdi. Ardından AK Parti’nin Seçim Koordinasyon Merkezi’nde görevli olduğu iddia edilen Sadi Şen’e ait “0546”lı numarayı gönderdi.

CHP’liler dün Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek, suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nca ihtiyaç sahiplerine kışlık giderleri için verilen 2500 TL’nin AK Parti tarafından dağıtılıyormuş gibi “siyasi propaganda haline getirildiği ve halka yanıltıcı bilgi verildiği” iddia ediliyor.

AK Partililerin Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’a aykırı propaganda yaptıkları ileri sürülüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın elindeki isim ve telefon listesi de dahil olmak üzere kişisel verilerin AK Parti ile paylaşıldığı belirtiliyor."