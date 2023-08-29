İsmail Saymaz: Akşener’e FETÖ suçlaması yapan gizli tanık 28 gün sonra beraat etti

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e FETÖ suçlaması yapan Yağmur adlı gizli tanığın, PKK üyeliğinden yargılandığı davada, Akşener hakkında yaptığı suçlamadan 28 gün sonra serbest bırakılmasına dikkati çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e FETÖ suçlamasında bulunan “Yağmur” adlı gizli tanığın, PKK üyeliğinden yargılandığı davada Akşener’e ilişkin suçlamasının ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre “Yağmur” kod adlı gizli tanığın aynı evde yakalandığı E.D. ise hala cezaevinde.

"Yağmur" kod adlı gizli tanık ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e dair suçlamasından 28 gün sonra serbest bırakıldı.

“SUÇLAMA YAPILDIĞINDA AKŞENER MHP GENEL BAŞKAN ADAYIYDI”

“Yağmur'un beraatı kadar, tahliye edilmesinin de Akşener'e iftira atmasıyla bağlantısı olduğunu düşünüyorum” diyen Saymaz, şunları kaydetti:

“Akşener FETÖ soruşturması açıldığında MHP'de genel başkan adayıydı. Bu soruşturma eliyle Akşener'in mücadelesi lekelenmek istendi. Ardından İyi Parti ile başlayan, Millet İttifakı ile süren muhalif tavrı tehdit edildi. Ergenekon'dan alışık olduğumuz üzere bu kirli iş için üç şehidin katili bir PKK'lı ile aynı evde bulunan terör şüphelisi kullanılıyor. Bu kişi cezaevinden ve mahkumiyetten yırtma karşılığında hiç görmediği Akşener'in cemaat evine gittiğini ve FETÖ'den talimat aldığını öne sürüyor. İfadesinden 28 gün sonra bırakılıyor. Ardından beraat ettiriliyor. Yağmur'un dosyası yedi ayda kapatılırken, eski İçişleri Bakanı Akşener'in dosyası yedi yıl sürüyor. Merak ediyorum. Acaba… Yağmur başka hangi muhaliflere kara çalmak için kullanıldı? Akşener, iftira Yağmur'unun tek kurbanı mı?”

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKMIŞTI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, 2016 yılında “FETÖ suçlaması” iddiasıyla başlatılan soruşturmada geçtiğimiz hafta kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.