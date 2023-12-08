İsmail Saymaz: Ece Ronay kurşunları Ayhan Bora Kaplan’a uzanıyor

Güzellik merkezlerinin kurşunlanması ile gündeme gelen Ece Ronay'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Serdar Sertçelik'in hakkında Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Aka Otomotiv'in kurşulanması olayında ise Ronay'ın azmettirici olduğu öne sürüldü.

Sosyal medya fenomenlerine ait güzellik merkezlerinin kurşunlanması olaylarının ucunun Ayhan Bora Kaplan’a kadar uzandığı öne sürüldü.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında hakkında işlem yapılan Serdar Sertçelik'in Ece Ronay ile sevgili olduğu iddia ediliyor.

Ece Ronay'a ait güzellik merkezlerine yapılan saldırı öncesinde Aka Otomotiv'in kurşunlanması olayının azmettiricisinin ise Ece Ronay olduğu öne sürüldü.

Saldırı hakkında ifadesi alınan Muhammed Aka şunları söyledi:

“Olayı Ronay’ın azmettirdiğini düşünüyorum. Ronay, sevgilisi Serdar Sertçelik’e ulaşıyor. Serdar tetikçi işlerini yapan, Yunanistan’da kaçak olarak bulunan Kaan Akkuş’a söylüyor. Kaan’ın tetikçilere kurşunlattığını düşünüyorum. Aynı şekilde iki gün önce Bilir’in Kurtköy’deki şubesini kurşunlatıp paylaşım yaptı. Ece Ronay, Mehmet’in etrafındakilere zarar verdirmek için böyle davranmaktadır.”

25 SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan Ece Ronay'ın 2014 yılından bu yana suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı.

Ronay, GBT kaydına göre 2014, 2015 ve 2016 yıllarında üç kez evden kaçtı. Ailesi karakola ‘Kayıp Şahıs’ başvurusunda bulundu.

Ronay hakkında 2018’de İzmir’de alkollü araç kullanmaktan, 2019’da Gebze’de dolandırıcılıktan, 2020’de İstanbul’da kasten yaralamadan, Gaziantep’te Türk Milleti’ni, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılamaktan, 2023’te Kocaeli’de yaralama, tehdit, hakaret, mala zarardan ve İstanbul’da eski eşini tehdit, darp, mala zarar ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan işlem yapıldı.

Ece Ronay’ın sevgilisi olduğu iddia edilen Serdar Serçelik'in ise Sertçelik’in 2007’den 2023’e kadar yaralama, tehdit, hırsızlık, dolandırıcılık, mala zarar, resmi belgede sahtecilik, kumar oynatmak, yağma, suç örgütü kurmaktan 25 kaydı var. Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında suç örgütü kurmaktan hakkında işlem yapıldı.