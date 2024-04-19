İsmail Saymaz: Facetime’dan talimat, Haliç Köprüsü’nde suikast

Gazeteci İsmail Saymaz, 14 Ocak’ta Haliç Köprüsü üzerinde ‘Anucur’ adlı uyuşturucu çetesinin lideri Halil Ay’a düzenlenen suikastın detaylarını yazdı. Saymaz, "Daltonlar, FaceTime’de bir konferans görüşmesi yaparak, Halil Ay’ın öldürülmesine karar verdi" dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İstanbul’da gerçekleştirilen bir silahlı saldırının altında yatan çete savaşını aktardığı bugünkü yazısında, 14 Ocak’ta Haliç Köprüsü üzerinde yaşanan suikastin Daltonlar çetesi tarafından Face Time’de organize edilmesinin detaylarını yazdı.

Saymaz'ın bugün yayımlanan "Facetime’dan talimat, Haliç Köprüsü’nde suikast" başlıklı yazısında aktardığına göre, ‘Anucur’ adlı uyuşturucu çetesinin lideri Halil Ay’ın kullandığı araç 14 Ocak 2023 sabahı saat 03.53’te gece kulübünden çıkarak, Haliç Köprüsü’nde suikaste uğradı. Anucur’lardan Cumali Aslan öldürülürken Halil Ay kaçtı.

Haliç Köprüsü’ndeki saldırının Halil Ay ve lideri olduğu Anucurlar ile Barış Boyun ve Daltonlar arasındaki hesaplaşmanın habercisi olduğuna işaret ettiğini anlatan Saymaz, uyuşturucu ticaretinde çıkan anlaşmazlık sonrasında Haliç’te yaşanan saldırının detaylarını şöyle aktardı:

"O gece...

Daltonlar, FaceTime’de bir konferans görüşmesi yaparak, Halil Ay’ın öldürülmesine karar verdi.

Bu görüşmeye katılan Gökhan Sedat Bulut, ifadesinde şunları anlatıyor:

“Halil Ay’ı bu gece öldüreceklerini, aracına takip cihazı koydurduklarını söylediler. Beratcan Gökdemir, bizimle konferansta görüşürken, Doğukan Kırık’a ikinci bir telefonla talimat veriyordu. Konferansta Musa Kara, Halil Ay’ı takipte olduğunu söylüyordu. Gökdemir, kendisiyle birlikte Gürcistan’da bulunan Davut Demir’e motorcuları çıkarıp peşlerinden gitmesini ve konum göndereceğini söyledi. Konferansta Akdağ, Ay ve arkadaşlarının bulunduğu araca sıkmaları talimatı verdi. Gökdemir, diğer telefondan Kırık’a, saldırmalarını söyledi.”

ÜÇ ARAÇ, BİR MOTOSİKLET

Saldırı planı şöyleydi:

İki kişi bir araçta Halil Ay’ı izleyecekti.

Doğukan Kırık ve üç kişi saldırı için ikinci araçta olacaktı.

İki kişilik motosikletli suikast tim kuruldu. Motosiklet çalıntı ve plakasız, üzerindekiler çelik yelekliydi.

Dördüncü ekip köprüde taksiye çarparak, kaza yapacak ve trafiği tıkayacaktı.

Ay’ın aracı durduğu an saldırı gerçekleştirilecekti.

GECE KULÜBÜ TUZAĞI

Geriye Halil Ay’ı tuzağa düşürmek kalmıştı.

Zafer Boyun, bir arkadaşını arayıp Halil Ay’ı Şişli’deki gece kulübüne davet ettirdi.

Halil Ay, Cumali Aslan, Alperen Karakılçık ve Bülent Dağyar, 14 Ocak’ta sabaha karşı kulübe geldi.

Onlar eğlenirken...

Barış Boyun çetesinden iki kişi Halil Ay’ı izleyip suikastçileri bilgilendirdi.

Ay, saat 03.53’te kulüpten çıktı.

Üç aracın ve bir motosikletin takipte olduğundan habersizdiler.

CİHAZI SÖKÜP GÖTÜRDÜLER

İddianamede saldırı anı şöyle anlatılıyor:

“Barış Boyun örgütü üyelerinin taksiye arkadan çarparak, trafik kazasına neden olduğu, Halil Ay’ın kullandığı aracın Haliç Köprüsü üzerinde durmak zorunda kaldığı, bu durumu gören örgüt üyelerinin geri geri giderek yan yola girdiği, AK-47 makineli tüfekle ve tabancalarla Ay ve arkadaşlarının bulunduğu aracı ateş altına aldıkları, motosikletli ekibin eyleme iştirak ettiği; Ay ve arkadaşlarının silahlarla karşılık verdikleri...”

Cumali Aslan öldü.

Ay ve Dağyar kaçıp kurtuldu.

Kırık, yaralı yakalandı.

Failler araçla kaçtılar.

Bahçeşehir ve Yenibosna’da beş farklı evde saklandılar.

Halil Ay’ın aracında takip cihazı bulunamadı.

Çünkü...

Trafik kazasına yol açan örgüt üyesi, polis gelmeden cihazı söküp götürmüştü.

Daltonların liderini yeni emekli polis taşıyormuş

Barış Boyun çetesinden Davut Demir, Daltonlar hakkında şu bilgileri veriyor:

“Başında Beratcan Gökdemir ve Bahadır Akdağ var. İkisi de eş yönetici konumunda. İkisine bağlı gruplar vardır. Genellikle tahsilat, yaralama, öldürme ve uyuşturucu işlerini para karşılığında yaparlar. Sıkıntı çıkaracak işler olursa Gökdemir üstlenir. Bunun sebebi yurt dışında olmasıdır. Sıkıntı çıkarmayacak işleri Akdağ üstlenir. Para ikiye bölünür.”

Daltonların lideri Bahadır Akdağ, 13 Şubat 2023’te Büyükçekmece’de kaldığı villada yakaladı.

Bu villa Akdağ’ın şoförlüğünü yapan, yeni emekli olmuş polis O.C. tarafından kız kardeşi H.Ş. adına kiralanmıştı.

Emekli polis, muhtemelen görevi başındayken de çeteye yardım ediyordu.

Villada ruhsatsız Glock marka silah ve sahte sürücü belgesi çıktı.

Akdağ, telefonunu havuza attı.

Şifresini vermediği için telefon incelenemedi.

Akdağ, gözaltındayken...

Daltonların diğer lideri Beratcan Gökdemir, sosyal medyasında Akdağ’ın resminin üzerine “Seni alan devletin anasını s... Durdursun bakiyim bundan sonra durdurabilen” diye yazdı."