İsmail Saymaz: Hava Kuvvetleri'ndeki özel ekip kızağa çekildi

Gazeteci İsmail Saymaz, Hava Kuvvetleri’nde Nurcularla bağlantılı oldukları iddia edilen özel subay ekibinin dağıtıldığını yazdı. Saymaz, "Üç kişi pasif görevlere çekildi" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, daha önceki yazılarında Hava Kuvvetleri’nde üst kademelere yükseltilmesine dikkati çektiği, Nurcularla bağlantılı oldukları iddia edilen subay ekibinin pasif göreve çekildiklerini yazdı.

Bugün yayımlanan yazısında, söz konusu ekipteki Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı Albay Kadir Bingöllü, Subay Şube Müdürü Albay Kemal Karlıtepe, Atama Koordinasyon ve Yurt Dışı Plan Kısım Amiri Pilot Yarbay Uğur Kulaksız isimlerine dikkati çeken Saymaz, "Yazılarım sonuç verdi. Geçen ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da bu üçlü terfi ettirilmedi" ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı Albay Kadir Bingöllü'nün 'tuhaf sicili'ne değinen Saymaz, "Bingöllü'nün F-16 eğitiminde yetersiz bulunduğu için pilotluktan atıldığını, TSK'dan ayrıldığını, 15 Temmuz'dan sonra kişiye özel KHK ile döndüğünü, ekip dayanışması sayesinde F-16 pilotu yapıldığını, hakkında FETÖ soruşturması bulunmasına rağmen Hava Harp Okulu Alay Komutanlığı'na getirildiğini ve Personel Dairesi'ne başkan olduğunu" daha önce yazdığını hatırlattı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Nurculukla bağlantılı olduğu iddia edilen bir subay ekibinin 15 Temmuz'un vurucu üssü olan Hava Kuvvetleri'nde üst kademelere yükseldiğini yazdım.



Üç isimden söz ediliyordu:



Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı Albay Kadir Bingöllü.



Subay Şube Müdürü Albay Kemal Karlıtepe.



Atama Koordinasyon ve Yurt Dışı Plan Kısım Amiri Pilot Yarbay Uğur Kulaksız.



Yazılarımda, Bingöllü'nün tuhaf sicilinden de söz ettim. F-16 eğitiminde yetersiz bulunduğu için pilotluktan atıldığını, TSK'dan ayrıldığını, 15 Temmuz'dan sonra kişiye özel KHK ile döndüğünü, ekip dayanışması sayesinde F-16 pilotu yapıldığını, hakkında FETÖ soruşturması bulunmasına rağmen Hava Harp Okulu Alay Komutanlığı'na getirildiğini ve Personel Dairesi'ne başkan olduğunu yazdım.



Yazılarım sonuç verdi.



Geçen ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura'da bu üçlü terfi ettirilmedi.



Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, görevi devraldığı gün ilk iş olarak, bu üçlüyü 21 Ağustos'tan başlamak üzere başka birliklere görevlendirdi.



Geçen 28 Eylül'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın atamaları yayınlandı.



Üç kişi pasif görevlere çekildi.



Bingöllü, Diyarbakır 8. Üs Komutanlığı; Karlıtepe, Bandırma 6. Üs Komutanlığı; Kulaksız ise Konya 3. Üs Komutanlığı emrine atandı.



Böylece Hava'deki özel ekip dağıtılmış oldu."