İsmail Saymaz: Marmaris’te tatil yapan baronu bize Brezilya haber vermiş

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan iki Kırmızı Bülten’le aranan Brezilyalı uyuşturucu baronunun Marmaris'te tatil yaptığı Brezilya kaynakları sayesinde ortaya çıktı. Ayrıntıları aktaran gazeteci İsmail Saymaz, "Brezilya haber vermese, 64 yaşındaki baron Türkiye’de cennet hayatı yaşayacaktı" ifadelerini kullandı.

Gazeteci İsmail Saymaz, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan iki Kırmızı Bülten’le aranan Waleed İssa Ahmad Khamees’in yakalanmasına ilişkin ayrıntıları yazdı.

Khamees’in Marmaris’te tatil yaptığının Brezilya'nın haber vermesiyle öğrenildiğini aktaran Saymaz, "Haber verilmese 64 yaşındaki baron Türkiye’de cennet hayatı yaşayacaktı" ifadelerini kullandı.

Saymaz'ın bugün yayımlanan yazısında aktardığına göre; 17 Temmuz 2020'de Brezilya İnterpolü, Khamees’in yabancı uyruklu kız arkadaşıyla Marmaris’te kaldığı oteli Türkiye’ye bildirerek, yakalanıp iade edilmesini istedi.

Emniyet 22 Temmuz 2020’de Khamees’in kaldığı otelde ve aracında arama yaptı. Khamees, “Ben o değilim” dedi. Adının Robert Sekeres olduğunu söyledi. Pasaportunu gösterdi.

Fakat üzerinden Brezilya, Ürdün, Filistin ve Sırbistan kimlikleri de çıktı.

Alınan parmak izi Kırmızı Bülten’deki parmak izleriyle eşleşti.

Resmi evrakta sahtecilikten gözaltına alınan Khamees, ifadesinde, Sırp uyruklu olduğunu, Brezilya’ya sekiz yıl önce turist olarak gidip 10 gün kaldığını ve Kırmızı Bülten’den haberi olmadığını ileri sürdü.

İKİ KIRMIZI BÜLTEN

Saymaz'ın yazısının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Dosyaya göre Khamees hakkında 2018 ve 2020 yıllarına ait iki Kırmızı Bülten var.

İlk bültende, İtalya’daki suç örgütleriyle irtibatının bulunduğu, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı öne sürülüyor. Brezilya’da tutuklanan M.J. adlı baronun tahliyesi için çabaladığı ileri sürülüyor. Bu suçtan üç yıl sekiz aya kadar hapsi isteniyor.

İkinci Kırmızı Bülten’de ise 545 kilogram kokain bulundurmaktan 19 yıl altı gün hapis cezasına çarptırıldığı ifade ediliyor.

NASIL İKAMET İZNİ ALDI?

Khamees’in Brezilya’dan kaçarak, Robert Sekeres adıyla sahte Sırp pasaportu temin ettiği ve Türkiye’ye geldiği anlaşılıyor.

Kırmızı Bülten’le aranırken ikamet izni almış. Ve nasıl mümkün olmuşsa, parmak izinden yakalanmamış!

İstanbul’da ‘Jakarta Export Tekstil Gayrimenkul Danışmanlığı Limited Şirketi’ni kurmuş.

BİR KOSOVALI, BİR FİLİSTİNLİ

Khamees, resmi belgede sahtecilikten sevk edildiği İstanbul 7. Sulh Ceza Mahkemesi’nce adli kontrolle serbest bırakıldı.

İade yargılaması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Eylül 2020’de başladı.

Duruşmada “Türkiye’de kalmak istiyorum. Suçsuzum. Çalışmak amacıyla geldim. Müslümanım” dedi.

O gün tutuklanarak, Maltepe 3 No’lu L Tipi Cezaevi’ne kondu.

Avukatı Ali Cem Alıcı, itiraz dilekçesinde, Brezilya ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşmasının olmadığını vurgulayarak, “Kaldı ki Brezilya, FETÖ sanıklarını Türkiye’ye iade etmeyip ısrarla mütekabiliyet esasını ihlal etmektedir” dedi.

Müvekkilinin adının Robert Sekeres...

Sekeres’in Kosovalı bir Müslüman olduğunu savundu.

“Ülkemize çalışmak amacıyla gelmiş ve uzun yıllardır istihdam sağlayan kişidir” diye yazdı.

Ancak dilekçenin bir diğer paragrafında, Khamees’in Filistinli olduğunu savunarak, “Filistin Halk Kurtuluş Ordusu üyesi olup Filistin’in bağımsızlık mücadelesine iştirak etmiştir” dedi.

İSRAİL BAHANESİNE SIĞINDI

Khamees, Türkiye’deki Filistin hassasiyetini bildiği için İsrail ipine sarıldı.

Daha önce Brezilya’ya yalnızca 10 günlük tatile gittiğini iddia etmişti.

İfadesini değiştirdi.

Bu kez, Filistin kökenli olduğunu, babasının vefatından sonra Ürdün’e gittiklerini ve İtalya’ya geçtiklerini ileri sürdü. 1987’de İtalya’dan sınır dışı edilince Brezilya’ya gittiğini, bu ülkedeki evliliğinden üç çocuğunun olduğunu kaydetti.

Filistin kökenli olduğu için Brezilya’dan İsrail’e gönderilmek istendiğini ileri sürdü.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Khamees’in iade davası 11 Nisan 2023’te kesinleşti. Yargıtay, Brezilya’nın talebini yerinde buldu.

Khamees, 31 Ekim 2023’te İstanbul Havalimanı’nda Brezilya’dan gelen görevlilere teslim edildi.

Türkiye, ikamet izni verdiği bir barondan işte böyle kurtuldu."