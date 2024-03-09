İsmail Saymaz’dan “Kılıçdaroğlu’ndan vekillik istedi” iddiasına yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği istediği yönündeki iddiayı yalandı. Saymaz, Kılıçdaroğlu’na Can Atalay için kurulan heyetin randevu talebini ilettiğini belirterek, “Kılıçdaroğlu, randevu vermedi. Bu yüzden Atalay, TİP’ten aday oldu” dedi. Gazeteci Timur Soykan da Saymaz'ın sözlerini "fikir bana aitti" diyerek doğruladı.

Gazeteci İsmail Saymaz, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan milletvekilliği istediği yönündeki iddiaya X hesabından yanıt verdi.

“Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim” diyen Saymaz, Kılıçdaroğlu’ndan Gezi Davası’ndan aldığı ceza nedeniyle cezaevinde tutulan Can Atalay için randevu talep ettiğini belirtti.

Saymaz, Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını sağlamak amacıyla CHP’den milletvekili olması için kurulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu’na ettiğini kaydederek, “Kılıçdaroğlu, randevu vermedi. Bu yüzden Atalay, TİP’ten aday oldu” dedi.

Ben Kılıçdaroğlu’ndan bir bardak su bile istemedim.

Ancak…

Can Atalay’ın cezaevinden çıkmasını sağlamak amacıyla CHP’den milletvekili olması için kurulan bir heyetin randevu talebini Kılıçdaroğlu’na ilettim.

Kılıçdaroğlu, randevu vermedi.

Bu yüzden Atalay, TİP’ten aday oldu. pic.twitter.com/O0IkNjN5rd — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 9, 2024

TİMUR SOYKAN DOĞRULADI

İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan gazeteci Timur Soykan, Saymaz’ın anlatımını doğruladı.

“Bahsettiği heyetin oluşturulması ve Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebi fikri bana aitti” diyen Soykan, “Kılıçdaroğlu'na bir etkinlik sırasında sormasını ben istedim. Ama randevu verilmedi. Can Atalay'ın haberi olmadan böyle bir olanak olup olmadığını öğrenmek istemiştik” ifadelerini kullandı.