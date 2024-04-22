İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç öldü

“Hasan Efendi” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında öldü.

“Hasan Efendi” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında öldü.

İsmailağa Camii’nden yapılan açıklamada “Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân’a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed’in başı sağ olsun!” denildi.

Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun! pic.twitter.com/p8CbnEedq7 — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) April 22, 2024

'RABITA' TARTIŞMASI CE CÜBBELİ AHMET'İN İHRAÇ EDİLMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Cemaati'nin merkezini de ziyaret etmiş ve Hasan Kılıç ile görüşmüştü.

"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün açıklamaları cemaatte liderlik kavgasını ateşlemişti. Ustaosmanoğlu’nun ölümünden önce "rabıta"nın kendisine yapılmasını istediğini söyleyen Ünlü, Hasan Kılıç’a rabıta yapan kişi ve kurumlara reddiyelerde bulunmuştu. Ünlü'nün daha sonra cemaatten ihraç edildiği duyurulmuştu.

USTAOSMANOĞLU'NUN DÜNÜRÜ OLARAK CEMAATİN BAŞINA GEÇMİŞTİ



Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin kurucu lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 23 Haziran 2022 tarihindeki vefatından sonra cemaatin yeni lideri olmuştu. 93 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının "Benden sonra cemaatin başına Hasan Efendi'yi (Hasan Kılıç) tayin ettim" dediğini açıklamış ve böylelikle Ustaosmanoğlu'nun dünürü olan Hasan Kılıç, İsmailağa Cemaati'nin lideri haline gelmişti.