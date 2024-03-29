İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, seçim fetvası verdi!

İsmailağa Cemaati tarafından kovulan Cübbeli Ahmet, seçim fetvasında skandal ifadeler kullandı. Cübbeli, açıklamasında İstanbul ve Ankara'yı vurguladı.

İsmailağa Cemaati'nden kovulan ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili fetva verdi.

Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vs. adaylarına, özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları ama kaybettirip CHP'yi, DEM'i, teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey (oy) vermek caiz değildir. Rey verenler günahkar olur" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati, ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu’nun kovulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, “Cübbeli Ahmet Hoca, söz ve davranışlarıyla tarikatımıza ve hizmetlerimize zarar veren biri hâline gelmiş” ifadesi kullanılmıştı.