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İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu

94 yaşındaki Hasan Kılıç’ın ölmesinin ardından İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan oldu.

Güncel
  • 24.04.2024 09:47
  • Giriş: 24.04.2024 09:47
  • Güncelleme: 24.04.2024 10:06
Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu
Fotoğraf: AA

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç’ın ölmesinin ardından, cemaatin yeni liderin Ahmet Fikri Doğan oldu.

“Hasan Efendi” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında öldü. Kılıç için 23 Nisan Salı günü İstanbul Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti. Cenaze namazı kılındıktan sonra cemaatin yeni liderinin Ahmet Fikri Doğan olduğu duyuruldu.

İsmailağa Cemaati'nin liderlik sürecinde yaşanan bir başka gelişme ise Cübbeli Ahmet'in (Ahmet Mahmut Ünlü) girişimi oldu.

Daha önceden cemaatten atıldığı bilinen Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin yeni liderini cemaatin önde gelenlerini beklemeden ilan etmişti.

Cübbeli Ahmet, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Denizli vekili İbrahim Uslu'nun cemaatin yeni lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.

Ahmet Fikri Doğan
Ahmet Fikri Doğan
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