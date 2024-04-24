İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu

94 yaşındaki Hasan Kılıç’ın ölmesinin ardından İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri Ahmet Fikri Doğan oldu.

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç’ın ölmesinin ardından, cemaatin yeni liderin Ahmet Fikri Doğan oldu.

“Hasan Efendi” olarak bilinen İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında öldü. Kılıç için 23 Nisan Salı günü İstanbul Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da gitti. Cenaze namazı kılındıktan sonra cemaatin yeni liderinin Ahmet Fikri Doğan olduğu duyuruldu.

Fikri Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz, altın silsilenin 38. halkası olarak irşâd hizmetlerini İsmailağa Cami-i Şerîfinde sürdürecektir. pic.twitter.com/x8jcr73yS9 — İsmailağa Camii (@ismailaga_cami) April 23, 2024

İsmailağa Cemaati'nin liderlik sürecinde yaşanan bir başka gelişme ise Cübbeli Ahmet'in (Ahmet Mahmut Ünlü) girişimi oldu.

Daha önceden cemaatten atıldığı bilinen Cübbeli Ahmet, İsmailağa Cemaati'nin yeni liderini cemaatin önde gelenlerini beklemeden ilan etmişti.

Cübbeli Ahmet, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Denizli vekili İbrahim Uslu'nun cemaatin yeni lideri olarak seçildiğini duyurmuştu.