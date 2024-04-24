İsmailağa şeyhi için taziye sırasına girdiler

Haber Merkezi

İsmailağa Cemaati şeyhi Hasan Kılıç’ın 94 yaşında ölmesinin ardından AKP’li siyasetçiler taziye yarışına girdi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Kılıç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları yazdı:

"Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını ali eylesin."

Başsağlığı mesajı yayımlayanlardan bir diğer isim ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş oldu. Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam'ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendinin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin manevi büyüklerinden, İslam yolunda çok sayıda talebe yetiştiren Hasan Kılıç Hocaefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesinin, talebelerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi Fatih'teki temasları sırasında İsmailağa Cemaati'nin merkezini de ziyaret etmiş ve Hasan Kılıç ile görüşmüştü.

Öte yandan İsmailağa Cemaati’nden yapılan açıklamada, Cemaatin yeni liderinin Fikri Doğan olduğu açıklandı.