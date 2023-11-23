Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsmailağa'ya yakın isimden provokasyon: “Hamas’ın yaptığını biz de Türkiye’de yapmalıyız”

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas'ın yaptığının benzerini Türkiye'de de yapma çağrısında bulundu.

Güncel
  • 23.11.2023 17:44
  • Giriş: 23.11.2023 17:44
  • Güncelleme: 23.11.2023 17:58
Kaynak: Haber Merkezi

İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının Türkiye’de yapma çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Ustaosmanoğlu'nun kullanmış olduğu şu ifadeler yer aldı:

“Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok."  

BirGün'e Abone Ol

 

 

 