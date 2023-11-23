İsmailağa'ya yakın isimden provokasyon: “Hamas’ın yaptığını biz de Türkiye’de yapmalıyız”
İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas'ın yaptığının benzerini Türkiye'de de yapma çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının Türkiye’de yapma çağrısında bulundu.
Sosyal medyada paylaşılan videoda Ustaosmanoğlu'nun kullanmış olduğu şu ifadeler yer aldı:
“Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok."
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