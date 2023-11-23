İsmailağa'ya yakın isimden provokasyon: “Hamas’ın yaptığını biz de Türkiye’de yapmalıyız”

İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas'ın yaptığının benzerini Türkiye'de de yapma çağrısında bulundu.

İsmailağa cemaatinin eski lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, Hamas’ın İsrail’de yaptığının Türkiye’de yapma çağrısında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda Ustaosmanoğlu'nun kullanmış olduğu şu ifadeler yer aldı:

“Hamas’ın Filistin’de yaptığını biz Türkiye’de yapmak zorundayız. Biz şu an itibarıyla eğer vakti zamanı iyi değerlendirebilirsek Türkiye’de bir devrimin olmaması için hiçbir sebep yok."